Malvinas Argentinas lanza campaña creativa para cuidarse del coronavirus

Los comercios malvinenses también contarán con afiches en sus vidrieras. Actualmente se encuentran vigentes los protocolos adecuados en los locales, donde no se permite el ingreso a personas que no tengan barbijo, se debe reducir al mínimo la cantidad de individuos dentro de cada negocio y contar con alcohol en gel a disposición de sus clientes.

Esta mañana, los vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas encontraron un mensaje llamativo en los carteles de la vía pública de su distrito. Como si se tratara de un anuncio de recital de grupos de la movida tropical, en letras negras y fondo colorido, los afiches interpelan: “Cuidate que el coronavirus no nos dé alto baile”. Es que el Municipio de Malvinas Argentinas apeló a una campaña gráfica y audiovisual disruptiva que hace foco en reforzar los cuidados que lsociedad debe contemplar frente al coronavirus.

Con un lenguaje destinado a los jóvenes, apunta a concientizar las medidas de prevención con afiches, volantes y videos en redes sociales. “Cuidate, que el coronavirus no nos dé alto baile”, es el mensaje principal.