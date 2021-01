Ghi y Katopodis recorrieron las obras que se realizan en Morón gracias al plan “Argentina Hace”

Estas obras, que se realizan en articulación con el gobierno nacional, tienen una inversión de 260 millones de pesos, conforman el plan estratégico del Municipio e incluyen la compra de luces Led en el marco de la renovación de luminarias en el distrito; mejoras de infraestructura y obras nuevas que se realizarán en el Cementerio Municipal, tales como trabajos en la zona de nichos, anexo de nuevas galerías y reparación las ya existentes; la puesta en valor de la ex Quinta Paracone de Morón Norte, obra que se iniciará la semana próxima; y la creación del Parque Lineal Haedo norte, en proceso de licitación.

Tras finalizar la recorrida, el intendente remarcó que “el objetivo es, todos los días llevar adelante acciones que impacten en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, es un propósito que compartimos con el Estado nacional”, y agregó que “es a través del trabajo territorial como se logra efectivamente este impacto sensible, directo, palpable, tangible, en la vida de nuestros vecinos y vecinas, y por eso, preparamos una agenda de obras estructurales que tiene que ver con el pavimento, la iluminación, con desagües, equipamiento comunitario, con cosas que hagan efectivamente a la realización de expectativas, sueños y la satisfacción de demandas de nuestra gente”.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, recorrieron dos obras que se llevan adelante en Morón sur y Castelar sur, en el marco de las seis que se están ejecutando en distintos puntos del partido gracias al plan nacional “Argentina Hace”. También los acompañó el ex jefe comunal y presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella.