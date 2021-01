Santilli: “Cuando se ideologiza la seguridad, el que termina sufriendo es el vecino”

Macri, “es un hombre de referencia, un ex presidente que hizo crecer a un partido municipal -Pro- y lo convirtió en un espacio nacional”, señaló el vicejefe, sin aventurarse a opinar sobre una nueva postulación presidencial del ex primer mandatario. “Es una definición personal y en todo caso de la gente, la dueña de los votos”, cerró.

En cuanto a su rol en las legislativas de mitad de año, y su posible irrupción política en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli dijo tener “la cabeza en salir de la pandemia lo más rápido posible, evitando contagios masivos y salvando vidas, además de poner en marcha al país, con la educación funcionando y la actividad económica creciendo”. “Yo voy a estar donde mi espacio me necesite, y para eso hay que esperar al 2023”, manifestó, a la vez que entiende que en territorio bonaerense “hay una columna vertebral donde está María Eugenia Vidal y los intendentes, tanto del Pro, como los radicales y de la Coalición Cívica”. “Hay que ser pacientes y esperar”, indicó.

Otro tema que genera contrapuntos es la vuelta a clases, anunciada por el gobierno porteño para el 17 de febrero, fecha rechazada por los gremios docentes. Considerando que han vuelto todas las actividades, con los debidos protocolos, Santilli instó a que en la Argentina “discutamos el cómo hacerlo, y no el por qué no”. “Cuando un sindicalista te dice ‘no, porque’, en vez de sentarse en una mesa para buscar más seguridad para los docentes, y para que los chicos estén cuidados, se quedan en el ‘no'”, insistió el funcionario, y dijo que “la regla es la presencialidad, y ante un pico de casos, se pueden cerrar 15 o 30 días, ya sea un aula, o una escuela, lo que se viene haciendo en todo el mundo”.

“La cuestión no es mano dura o mano blanda, se trata de justicia”, exclamó el hombre del Pro, y sostuvo que “cuando ideologizan los temas de seguridad, termina sufriendo el vecino que camina para tomar el colectivo”. “Faltan leyes claras, modernas, adaptadas a nuestra realidad, para que el que robe un reloj, un celular o una bicicleta, y te lastima, no camine libre”, consideró.

Frente al rol de la Justicia, por momentos, condicionada en decisiones por posiciones garantistas e ideológicas, Diego Santilli entiende que “podés tener cámaras, sistemas de reconocimiento facial, predictivos, o forenses que nos permiten mejorar nuestra performance, pero si después la acción no tiene consecuencia, ahí está el problema”. El vicejefe de Gobierno reclamó un nuevo Código Procesal Penal, proyecto que “duerme el sueño de los justos en el Congreso Nacional”. Además, dijo que es necesario un Código Penal Juvenil, “porque nos ayuda a que ese chico no llegue a la situación límite de un homicidio”.

