El personal de salud de San Fernando se vacuna con la segunda dosis contra el coronavirus

Su compañero, Agustín García, opinó: “Veo que está bastante aceitada la forma de aplicar la vacuna y me quedo más tranquilo por tener las dos dosis para seguir trabajando. Las vacunas no duelen, algunos casos pueden generar pequeños síntomas pero son los habituales de cualquier vacuna. Hay que seguir cuidándose por uno y por el otro que tiene al lado”.

Los profesionales de la salud que recibieron la segunda dosis de la vacuna también opinaron al respecto sobre su importancia. Por ejemplo, Lucila Mastroiani, kinesióloga de la Terapia Intensiva, comentó: “Es un procedimiento muy simple y no presenté ningún síntoma. Vacunarse es fundamental y alentamos a la población a que se inscriba para poder darse las dosis correspondientes. Hoy más que nunca, nos tenemos que seguir cuidando porque la pandemia aún no terminó”.

En ese sentido, remarcó: “La vacuna es la mejor opción que tenemos hasta ahora, venimos con un sistema de salud muy exigido que logró no colapsar y brindar atención a todas las personas. Un gran logro en el contexto en el que nos encontrábamos al inicio de la pandemia e implicó un esfuerzo importante de todas las autoridades. Hay que entender que esto no terminó y todavía quedan unos meses de vacunación hasta que la gente este inmunizada. Por eso la responsabilidad ciudadana es fundamental, tenemos que seguir respetando las medidas de prevención”.