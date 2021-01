Tenis: Tigre acompañó la premiación del Pro Tour 1, en General Pacheco

El presidente de El Chasqui, Lucas Villaruel, agradeció el acompañamiento del Municipio de Tigre para seguir impulsando la actividad y dijo: “Ha sido un placer para nosotros recibir este torneo y esperemos que la pandemia nos permita continuar haciendo más eventos como estos”. Por su parte, Franco Squillari, ex número 11 del ranking ATP e integrante del Departamento de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, sostuvo: “Felicito el esfuerzo de los tenistas que llegaron a la final. Debemos trabajar juntos para brindarle las herramientas necesarias a los chicos y chicas que la vienen luchando”.

