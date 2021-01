Comenzó el ciclo gratuito de espectáculos al aire de San Isidro

El factor emocional no fue algo menor, y la gente aplaudió a los artistas antes de que empiece la función, por la alegría y el agradecimiento que generó volver a encontrarse. “Los amantes de las obras teatrales estábamos sedientos de escenarios y teníamos esa necesidad de unir el cuerpo a un hecho artístico. Fue un alivio después de tanto encierro”, expresó Nora Saldaña, vecina de Martínez, que asistió con una amiga.

En el escenario, Emiliano Dionisi y Julia Gárriz, encarnaron a dos formales catedráticos que intentaron dar una clase magistral sobre ‘el Bardo’, como también se lo conoce a Shakespeare, y su inmortal “Romeo y Julieta”. Con una variada utilería y vestuario interpretaron a once encantadores personajes en un Shakespeare porteño, cercano, poético y sobre todo divertido. En las burbujas sociales en la plaza se visualizaron gestos de alegría, pataleos de risa, intercambios de miradas y abrazos entre parejas o padres con hijos. De principio a fin, hubo una conexión especial entre los actores y espectadores.

Después de mucho tiempo, la actividad cultural volvió a San Isidro. Ya no de forma online, sino presencial. El viernes pasado, la emblemática Plaza 9 de Julio de Martínez se convirtió en una sala de teatro al aire libre. Con un aforo reducido, vecinos de todas las edades ubicados en sillas espaciadas disfrutaron de la obra “Romeo y Julieta de bolsillo”, que dio inicio a “El Bardo en las plazas. Teatro de verano”, un ciclo de espectáculos gratuitos que ofrece el Municipio hasta el 20 de marzo.