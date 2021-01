Juan Andreotti compartió un evento familiar de juegos, deportes y kartings en el Parque Náutico

“Es muy lindo, porque eran espacios que no se podían aprovechar; es como que el Parque Náutico revivió. Quedó re lindo, hacía un montón que no podíamos venir a aprovechar este espacio”, dijo Liz, por su parte.

Emily sumó su opinión: “Es muy positivo, me alegro que los chicos puedan pasarla bien. Vi esta propuesta por Instagram, es muy novedosa”. Y Patricia, compartió a su vez: “Creo que es el único Municipio que tiene estas posibilidades. Estoy fascinada, es la primera vez que vengo con mi nene de 6 años y ¡no sabe qué agarrar primero! Está bárbaro, muy cuidado y todo sectorizado, y la gente es súper respetuosa”.

El intendente Juan Andreotti visitó la primera de estas jornadas junto al presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; y el secretario de Deportes, Carlos Traverso. “Estamos muy contentos de iniciarlo para que nuestros vecinos puedan pasar los fines de semana de este verano en familia, con todos los cuidados y protocolos para seguir cuidándonos. No hay que olvidarse del cuidado personal y de los demás. Se está comenzando a vacunar contra el coronavirus, y debemos cuidarnos para que de a poco podamos volver a la normalidad”, comentó el jefe comunal.