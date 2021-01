Ariel Sujarchuk participó de una jornada de promoción de hábitos saludables en el Mercado del Paraná

“Somos una gestión que no se detiene nunca y todos los días del año proponemos actividades porque somos un equipo de trabajo que recorre el territorio y siempre busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas en cada rincón del partido de Escobar. En un entorno natural de profunda belleza como es nuestra costanera del río concientizamos sobre la importancia de la actividad física, la alimentación balanceada y los hábitos saludables. En poco tiempo, este espacio que recuperamos se erige como punto de encuentro para la cultura, la vida sana y al aire libre, pero principalmente como locomotora del desarrollo turístico y del trabajo para apuntalar el crecimiento económico de nuestro distrito”, resaltó Sujarchuk.

This site is protected by wp-copyrightpro.com