“Es imprescindible volver a rescatar y valorar a los que trabajan”, destacó Macri en su recorrida por la Provincia

El intendente de Vicente López creó el Programa de Apoyo Económico para Comercios No Esenciales, con el fin de brindar una ayuda económica a través de la entrega de un subsidio para los comercios de barrio del municipio que no pudieron abrir sus puertas durante varios meses, eximiéndolos también de pagar las tasas de seguridad e higiene hasta finales del 2020.

“Es doloroso ver locales cerrados, porque detrás de cada local hay una historia, una familia, toda una vida. La economía de todos se vio muy afectada durante la pandemia y se agravó por no permitirles abrir sus persianas. Hay que cuidar a quienes se esfuerzan, dan trabajo y se reinventan”, indicó el intendente.

La semana pasada, en José C. Paz, Macri dialogó con los responsables de dos emprendimientos que surgieron durante los primeros meses de la pandemia.

El actual intendente de Vicente López y candidato a gobernador en 2023, Jorge Macri, visitó los municipios de José C. Paz, Quilmes, Junín, Las Heras, Marcos Paz y en las últimas horas caminó Mar del Plata, para finalmente desembarcar mañana en Dolores.