Quiso entrar a robar a un barrio, pero terminó aplastado por un muro perimetral

Un llamado al 911 alertó al personal policial que se hizo presente en el lugar. Posteriomente una ambulancia del SAME constató la muerte del infortunado ladrón. Los Bomberos Voluntarios debieron remover el cadáver.

Ocurrió ayer por la tarde en la calle Gallo al 1069, en la localidad escobarense de Matheu. El joven bandido no consideró la fuerza de la gravedad y tras quitar un bloque de cemento de un muro perimetral, terminó aplastado cual efecto guillotina por los pilares superiores.