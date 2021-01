Malena Galmarini recorrió en Tigre la nueva obra de red de agua que beneficiará a 2500 vecinos

Finalmente, Malena Galmarini comentó cuales son los proyectos a futuro: “Tomamos la decisión de comenzar cuanto antes la obra también de cloacas, porque vamos a poder conectarlos. Y además, vamos a trabajar con los concejales del Frente Renovador de Tigre la posibilidad de regularizar el barrio. Es muy difícil no solamente que llegue una factura de agua, sino que lleguen ambulancias. Y hoy con un presidente como Alberto Fernández y un gobernador como Axel Kicillof, tenemos la posibilidad”.

Durante la recorrida, Malena Galmarini declaró: “Una alegría enorme cada vez que me toca venir a Tigre, además, trayendo agua potable. En el 2005 nosotros empezamos a pelear por el agua potable y por el saneamiento cloacal en Tigre, un distrito que creció mucho y que realmente necesita estos servicios. Terminamos ya la obra primaria, y ahora comenzamos la red secundaria, que es adentro del barrio. Aproximadamente en 15 días va a estar terminado, y tenemos otros 15 días para lavar las cañerías y hacer los exámenes bacteriológicos. A partir de ahí, las vecinas y vecinos van a poder conectarse. Nosotros queremos que Tigre y todos los municipios sigan creciendo”, explicó la presidenta de AySA.

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, recorrió junto a concejales del FRTodos de Tigre, la obra de la red distribuidora del Barrio Ex Soeva en Rincón de Milberg. Además, dialogó con los vecinos y vecinas del barrio que se acercaron y anunció que comenzarán a trabajar en el proyecto para llevar también el servicio de saneamiento cloacal.