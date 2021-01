David Zencich: La inseguridad en Merlo, ¿ficción o realidad?

Señalo enfáticamente mi satisfacción por la incorporación de 520 efectivos para el partido de Merlo. Espero que estos nuevos policías tengan la capacitación suficiente y no sean como la policía de Daniel Scioli, que la largaron a la calle sin tirar un solo tiro y con tres meses de entrenamiento. Esto indicaría que los efectivos entrarían en servicio no antes del 2022.

A esta administración le pareció que era demasiado asignar un histórico magro monto de menos del 1% del presupuesto municipal a la prevención de la seguridad para los vecinos que decidió recortarlo aun más para este 2021. También consideró que las ordenanzas aprobadas por unanimidad sobre la instalación de sendas postas policiales en barrios como Policial y Pompeya -y nunca ejecutó- no eran importantes. Estas cuestiones, entre otras, demuestran claramente que la inseguridad no es su prioridad.

Días atrás, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, hizo anuncios sobre la futura incorporación de policías destinados a prestar servicios en nuestro municipio. Estos anuncios fueron formulados en un ambiente de pantallas de monitoreo, pretendiendo presentar un enfoque y una dedicación hacia la seguridad ciudadana que en realidad no se verifica.

La inseguridad no se detendrá con anuncios grandilocuentes en videos cinematográficos. La única manera de detenerla es con acciones concretas, basadas en la prevención. Todo lo que no pasa en Merlo de la mano de Gustavo Menéndez.