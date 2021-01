Interna: Más de mil jóvenes radicales expresaron su apoyo a la fórmula Posse-Tavela

No hay consenso con los intendentes,.

“Las y los jóvenes radicales de la provincia de Buenos Aires queremos un radicalismo protagonista. Si algo deja claro el atraso y desarrollo desigual de esta provincia, es la falta de representación e identidad de los partidos políticos para con los bonaerenses. La consecuencia es el continuo fracaso del Estado, cada vez más alejado de la realidad que se vive a diario en nuestro territorio provincial. Lógicamente, nuestro partido no es ajeno a esto”, expresa.