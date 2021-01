San Isidro ofrece futbol mixto en los campos de deportes municipales

Tiene la camiseta del club de sus amores, Independiente, y no duda en afirmar que “siempre quise jugar al fútbol, desde muy chiquita que miraba los partidos con mi papá”, cuenta con emoción Verónica Ibáñez, de 12 años, que asiste al Campo de Deporte 5.

