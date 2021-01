Leo Nardini y Sergio Berni presentaron nuevos patrulleros en Malvinas Argentinas

Por su parte, Nardini agradeció la presencia del ministro y señaló: “Hoy nos toca a nosotros poder triplicar la cantidad de patrulleros por cuadrícula, en un trabajo en conjunto entre la Policía de la Provincia y Protección Ciudadana del Municipio. Este feedback se genera para poder solucionarle los problemas a la gente. Vamos a triplicar lo que es el patrullaje, si bien Malvinas no es un distrito con un índice elevado de delito, vamos a seguir desarrollando para que la gente vea el patrullero en el barrio”. “Sergio -Berni- se encargó de hablar con nuestro gobernador Axel Kicillof que, en conjunto con el gobierno nacional, se comprometieron para conseguir esto que es tan importante para nuestra seguridad”, resaltó.

Berni dijo estar “muy conforme” con el trabajo realizado en conjunto con el intendente Leo Nardini. “La seguridad es una construcción colectiva y en ese sentido el aporte valioso que ha hecho el intendente durante todo este tiempo para nosotros es digno de resaltar, porque la seguridad no es más o menos patrulleros o más o menos policías, es una construcción colectiva donde deben aportar diferentes sectores de la sociedad. El intendente, mejor que nadie, sabe lo que es generar políticas inclusivas”, comentó el ministro de Seguridad.