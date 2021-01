Por un conflicto político del Frente de Todos, las oficinas de Anses de Munro dejaron de atender a los vecinos

En el medio de este conflicto, claro, los vecinos que necesitan de los servicios del Anses, a los que desde el lunes no pueden acceder. Por ahora, el egoísmo y la ‘rosca’ triunfan sobre la empatía y la solidaridad.

Por otra parte, Ezequiel Gesto tiene el apoyo del sector del Frente de Todos que se unió en las últimas elecciones bajo la candidatura del ex concejal, pero otras fracciones del peronismo, como la que lidera Alberto ‘Negro’ Oliva y la edil Marcela Cortiellas, entre otros, se oponen a este reemplazo y apoyan la permanencia de la actual titular.

La actual jefa cuenta con el apoyo de los gremios. Sebastián Brasero, delegado de ATE, explicó que “nos enteramos verbalmente de la intención de mover a Malena Barcelona Vázquez y eso generó una gran sorpresa entre los trabajadores”. “Hicimos una asamblea, que no había hace muchos años en esta oficina”, agregó, en declaraciones a Radio 10, y detalló que las medidas de fuerza afectaron el servicio el día lunes con un corte de 2 horas, y que a partir de ahí, el paro fue total.

Su salida de la cancillería fue poco clara, causó sorpresa y generó también daños colaterales. Así, el puesto de su hija en el Anses de Munro fue reclamado por Lorenzo Beccaria, hoy al frente de una fundación que depende del INTI. El ex candidato a intendente operó para que al frente de la dependencia quede Gesto.

¿Por qué el cambio de autoridades? Barcelona Vázquez es hija de la ex funcionaria municipal en épocas de Enrique ‘Japonés’ García, Silvia Vázquez, quien también se desempeñó como diputada nacional y hasta hace no mucho como directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los trabajadores están en asamblea permanente para intentar frenar el cambio de autoridades de la dependencia. Hoy está al frente de la misma Malena Barcelona Vázquez, hija de la ex funcionaria municipal Silvia Vázquez, quien sería reemplazada por Ezequiel Gesto, hombre que responde a Lorenzo Beccaria.