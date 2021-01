Nardini, Meoni y Massa, inauguraron la nueva estación de Los Polvorines

Sergio Massa, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, dijo: “A lo largo de los últimos años me ha tocado venir seguido a Malvinas Argentinas, a compartir proyectos y realizaciones. Los comerciantes a veces nos planteaban la dificultad y el dolor que significaba que las estaciones provisorias fueran definitivas. Esta estación es el símbolo de querer brindar servicio al ciudadano, y querer que cada uno de los vecinos de Malvinas y de Argentina viajen mucho mejor. También es más seguridad”.

“Nos habían prometido e ilusionado con refaccionarnos todas las estaciones en 2018 y eso no ocurrió. Lamentablemente tuvimos que esperar mucho más. Tuvo que venir el presidente Alberto Fernández, y hoy, por suerte, estamos inaugurando esta conexión para las vecinas y vecinos. Vamos a tener muchas inauguraciones más porque entendemos que siempre es la gente lo más importante. Se está trabajando para que este año se inauguren las seis estaciones restantes”, señaló el jefe comunal de Malvinas Argentinas.