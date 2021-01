Jorge Macri recorrió el fin de obras del Jardín de Infantes Municipal 2 de Munro

Como parte del plan de obras en escuelas municipales, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, recorrió los trabajos efectuados en el Jardín de Infantes Municipal 2 de Munro, que beneficiará a 75 chicos de 3, 4 y 5 años, que concurren a jornada completa.

Las obras que se realizaron consisten en la adecuación del patio, ejecución de nuevos desagües y la zona de juegos con pisos antigolpes, además de la protección de los bordes de los canteros.

También, se realizó una intervención en la fachada donde además se colocó un techo en la entrada, una baranda de seguridad, y se intervino la vereda con juegos como rayuela, para que los chicos que pasen frente al jardín puedan jugar mientras esperan que empiece su clase.

“Seguimos invirtiendo en educación, a pesar de que el año pasado fue difícil. Pudimos sostener una inversión importante para una educación de calidad. Hablamos constantemente con los maestros y directivos de los centros educativos para preparar los protocolos para la apertura, creemos que tiene que volver la presencialidad. La educación quedó atrapada en dos opciones muy extremos, abro o cierro, mientras que las demás actividades encontraron equilibrios nuevos”, expresó Macri.

Por otra parte, al ser consultado sobre la postura de los gremios para la vuelta de clases, Macri dijo: “Han tomado una postura muy extrema, pidiendo cosas no practicables. Hoy un maestro sale a hacer las compras, a un gimnasio, o disfruta de un espectáculo al aire libre, pero al aula no puede venir, y ese no es el planteo de todos los docentes, es una cuestión gremial muy binaria entre sí o no, y ganó el no. Los chicos necesitan recuperar presencia en el aula, vincularse con el otro, hay que recuperar la posibilidad de que vuelvan”.

En tanto, el secretario de educación, Eduardo Viñales, comentó sobre el trabajo que realiza el Municipio para la vuelta a clases. “Este del plan de obras en escuelas municipales que llevamos adelante todos los veranos para poner a punto todas las escuelas para el inicio. Tenemos todos los protocolos y cuidados necesarios para la vuelta de la presencialidad. Desde el Municipio trabajamos arduamente para que esto suceda de la mejor manera”, sostuvo.

Durante la recorrida, estuvo presente la directora del Jardín de Infantes Municipal 2 de Munro, Andrea Mezzotero, quien añadió: “El patio es un espacio más de juego y aprendizaje. Sabemos que es un lugar seguro para el ansiado regreso de los chicos. Acá pueden vincularse con sus pares en un ambiente cuidado, jugar o aprender huerta, tenemos todas las herramientas para llevar seguridad a las familias”.