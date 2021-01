Los trabajadores del área de Salud de Vicente López recibirán un bono de cinco mil pesos

Por otro lado, se convino continuar con el pago de SAMO/FORD, régimen de franqueros, reconocimiento de la enfermería como profesión, días de stress, insalubridades obtenidas, proseguir con los asensos de categorías y promociones, y los plus de pago por área cerrada. Al mismo tiempo, se acordó seguir preservando las fuentes de trabajo como hasta el presente.

Asimismo se acordó que ante posibles efectos adversos de la vacuna contra el coronavirus en algún trabajador municipal que le impidan concurrir a su trabajo, no implicará perdida del día trabajado. El mismo será abonado no perdiendo el presentismo ni el SAMO. Además, aquellos que por las razones mencionadas se le hubieren descontado les serán restituidos en su totalidad. En ese sentido, se les realizarán test serológicos cada 15 días.