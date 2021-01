Ghi y Cabandié visitaron la planta de residuos patológicos del Hospital Posadas

“Vamos a ser objeto de este convenio, no sólo Morón sino también Hurlingham y municipios cercanos. Me parece que los y las vecinas esperan eso de las autoridades, y quienes tenemos responsabilidad de gestión sobre nuestras espaldas tenemos que sentarnos en una mesa y ver de qué manera anticipamos las soluciones, optimizamos los tiempos y recursos. Y, la verdad, este Hospital es un orgullo”, remarcó.

Y agregó que “en Europa, a mediados del año pasado, veíamos que los hospitales públicos estaban desbordados por los pacientes, pero también estaba desbordado el sistema por el tratamiento de los residuos patógenos de los puntos sanitarios de cada país”. “En nuestro país no tuvimos ese problema porque hay un Estado presente, porque hay inversiones que van en el mismo sentido del tratamiento de esos residuos. Por eso, tenemos que reivindicar esa tarea”, enfatizó.