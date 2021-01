Lucas Ghi recorrió obras de pavimentación en Morón Sur

Al concluir la visita, el jefe comunal expresó que “el pavimento para esta gestión es una intervención estratégica”. “Por un lado, en lo que impacta en términos de calidad de vida y de saneamiento. No queremos que ninguna familia tenga que chapotear en el barro cuando cae un poco de agua”, agregó, y continuó: “Sabemos del impacto que tiene en el valor de las viviendas, en la integración de los barrios y aspiramos a que, en estos cuatro años, si la pandemia lo permite, podamos volcar los recursos necesarios para que no quede un solo metro de calles de tierra en Morón”.

