Andreotti recorrió la obra del gran parque que se construye donde fue entubado el zanjón Fate

Los vecinos de la calle Malvinas Argentinas también opinaron sobre la nueva obra. Por ejemplo, Norma comentó: “Hace 40 años que vivo en este barrio y desde que se tapó el zanjón la zona cambió muchísimo. Me encanta la obra que están haciendo, los chicos y los adultos lo vamos a aprovechar mucho. Antes de que entubaran el arroyo era muy caótico por la contaminación y ahora con este proyecto es una alegría inmensa que tenemos todos los vecinos”.

Al finalizar la recorrida, Juan Andreotti explicó: “Hoy vinimos a recorrer una obra muy importante y esperada por todos los vecinos que es el parque donde antes estaba un zanjón a cielo abierto. Eso no solo traía problemas hidráulicos, sino también de salubridad, y ahora vamos a construir un parque con canchas de fútbol, fútbol-tenis, sendas peatonales, juegos para chicos y aeróbicos. Son 9 cuadras de parque que realmente le van a cambiar la calidad de vida a la gente”.