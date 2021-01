Los polideportivos de San Fernando siguen sus actividades deportivas con protocolos de prevención

Y Ana finalizó: “Me parece muy bien que hayan empezado las clases, porque hacían falta, más allá de todo. Usamos el protocolo entre nosotros, personalmente en el Polideportivo 6, y me hace muy bien venir, porque necesito otro aire más que nada”.

Julia, que practica Aero Localizada, agregó: “Está muy bueno, la verdad que nos sirve a todos. Tomamos todas las precauciones, lo que me parece muy bien. Vengo desde que inauguraron el ‘poli’. Estoy contenta y muy feliz”.

En cuanto a las participantes de las actividades que se desarrollan en el Polideportivo 6, Claudia dijo: “La verdad que respetan todo: La distancia, cuando entramos, nos ponen alcohol en gel y nos toman la temperatura. Está bueno poder arrancar de a poquito las clases y todas las actividades. Es la primera vez que vengo, y realmente me gusta poder venir a participar acá”.

“Las inscripciones se renuevan todos los años. Las actividades de verano no son iguales que las del resto del año, entonces se tienen que inscribir en enero y volverlo a hacer en febrero para las anuales. Se inician de 8 a 9, antes de la colonia, y a partir de las 17 horas hasta las 21. Los esperamos a todos para que vengan a disfrutar de los polis”, concluyo la funcionaria del Municipio.

Y agregó: “Hay clases de Functional, Gimnasia Aeróbica, Zumba, Free Dance, Yoga, Pilates y actividades deportivas como Futbol, Hockey, Vóley, Básquet. No se largó con la misma cantidad que tenemos durante el año, pero sí con actividades que son muy requeridas. Igualmente, toda persona que ingresa a los polideportivos tiene que cumplir los protocolos para estar seguros y cuidados”.