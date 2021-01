Provincia comenzó la vacunación para mayores de sesenta años y la aplicación de la segunda dosis

No hay consenso con los intendentes,.

En el mismo turno, la segunda dosis fue aplicada también a la enfermera Juliana Torquati, la trabajadora de limpieza Alejandra Littieri, y la infectóloga Melisa Solari, coordinadora en el Hospital San Juan de Dios del estudio de Fase 3 de la vacuna desarrollada por el Beijing Institute of Biotechnology y la biofarmacéutica china CanSino Biologics.

Asimismo, el gobernador celebró que la ANMAT haya autorizado la aplicación de la vacuna Sputnik V para mayores de 60 años: “Hemos reservado las dosis para el personal de salud que no había podido vacunarse y ahora, con la llegada de un lote mayor de vacunas, podremos avanzar con los adultos mayores, aquellos que tengan enfermedades preexistentes, los miembros de las fuerzas de seguridad y la comunidad educativa”. “Sumaremos 350 escuelas como centros de vacunación y esperamos alcanzar a un millón y medio de personas inmunizadas en febrero”, señaló.