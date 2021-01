Beto Ramil y Rocío Fernández se reunieron con beneficiarios del programa “Escobar Sin Indocumentados”

El intendente interino Beto Ramil, junto a la flamante subsecretaria de Acceso a Derechos y Resolución de Conflictos de Escobar, Rocío Fernández, se reunió con vecinas y vecinos beneficiarios del programa “Escobar Sin Indocumentados”, una iniciativa que garantiza la inscripción registral de aquellas personas que no fueron anotadas al nacer, para que de esta manera puedan acceder plenamente a todos sus derechos.

“El derecho a la identidad es la madre de todos los derechos. Quizá las personas que siempre tuvimos un DNI no nos pusimos a pensar sobre las dificultades y la vulneración que implica no tenerlo, ya que te impide conseguir un trabajo en blanco, estudiar, acceder a beneficios sociales o hasta obtener un registro de conducir. Y la verdad que el trámite no es sencillo, pero por un lado en el partido de Escobar hay un intendente con voluntad política que vuelca los recursos económicos y humanos para abordar estas situaciones, y por otro, contamos con el gran equipo profesional de Rocío, que ahora se sumó a la gestión, aunque hace bastante tiempo viene trabajando con nosotros y ocupándose de esta problemática”, afirmó Ramil.

“Estoy contenta y agradecida por la convocatoria de Ariel, y el recibimiento que tuve por parte de esta gestión municipal, con la cual compartimos los mismos valores y principios. Creemos en un Estado municipal presente que procure el acceso a los derechos de nuestros vecinas y vecinos, y que se comprometa e involucre para canalizar, abordar, y viabilizar los conflictos que se presentan a diario. Podemos afirmar que el acceso a la Identidad es para Escobar una política pública. Consecuentemente, seguiremos sensibilizando a la población sobre esta problemática y trabajando con todos los efectores públicos -fundamentalmente en las áreas de salud, educación, y abordaje territorial- para ubicar a cada escobarense NN, sin importar su edad, e intervenir. Hay mucho trabajo por hacer”, explicó Fernández.

El encuentro se desarrolló en el Palacio Municipal, donde distintos vecinos del distrito pudieron contar emocionados la importancia de esta medida, que les otorga el derecho a la identidad y representa una puerta de entrada a otros derechos fundamentales. Tal es el caso de Ludmila Vernaz, Wanda Vernaz y Natalia Carrizo, todas vecinas de Garín y madres de niños pequeños que, al obtener su DNI, ahora pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo y distintos programas del Estado. O el caso de Ricardo González, de Belén de Escobar, que podrá regularizar su situación laboral, contar con obra social y otros beneficios.

Con el abordaje de este programa específico de acceso a la identidad jurídica, Escobar se convierte en un municipio pionero que ratifica a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, sin discriminaciones y trabas burocráticas que impidan el acceso al trabajo, a la salud, a los aportes previsionales y a una larga lista de derechos comunes a toda la población.