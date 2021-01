San Fernando continúa evitando y desarticulando fiestas clandestinas

“Está claro que la emergencia sanitaria continúa, la prevención debe seguir en niveles muy altos porque hasta que no estemos todos vacunados, el riesgo de contagio existe y estamos viendo un rebrote de casos”, concluyó el funcionario de la Comuna.

También agregó: “En Pasteur al 1900 acudimos a un festejo de 15 mediante una convocatoria de vecinos. Llegamos con el personal correspondiente en su inicio y logramos que cesarán la reunión social. Asimismo, el domingo nos enteramos de un hecho consumado en arroyo Estudiantes, en la segunda sección de Islas, donde se realizó una fiesta de magnitud importante que incluyó los traslados de tres lanchas colectivas. Inmediatamente junto con el Secretario de Protección Ciudadana organizamos una reunión con Prefectura Naval Argentina y la comisaría de la Sección Delta para ajustar todo tipo de detalles para que no vuelvan a suceder estos festejos ilegales”.