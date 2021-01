Morón: Habilitaron una red cloacal que beneficiará a más de tres mil vecinos y vecinas de Haedo Norte

Por su parte, y en esa línea, Ghi adelantó: “En Morón tenemos un sueño, y lo compartimos con Malena que ella nos acompaña en esa agenda, y es poder pensar que al fin de este mandato tengamos toda la ciudad plenamente conectada como nuestros vecinos y vecinas se merecen, y no dudo que vamos a trabajar para lograrlo”.

“Venimos hoy, no solamente a poner en funcionamiento esta red, la mitad la mitad la habilitamos en julio del año pasado, sino además a reparar tantos años de abandono, tantos años de injusticia con estos vecinos y vecinas. Estamos llevando adelante un plan muy ambicioso”, detalló la titular de AySA.

Tras finalizar el encuentro, el jefe comunal expresó: “Es un día muy importante porque venimos a coronar el esfuerzo del Estado en sus diversas instancias a través de AySA. Malena se propuso desde el primer día no solo recomenzar aquellas obras que estaban paradas, sino ampliar la agenda de obras con más servicio, con más expansión de agua, de cloacas y lo está haciendo”. También detalló que “hoy son más de mil conexiones, más de 3000 vecinos y vecinas que cuentan con este servicio y no hace más que renovarnos en el desafío de ir por lo que falta”.