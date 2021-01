Se inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus

Asimismo, González García señaló que “todos sabemos de los inconvenientes que están teniendo otros países para acceder a la vacuna, para vacunar”. “Por ahora, nosotros no hemos tenido ninguno de esos inconvenientes, por el contrario, seguimos accediendo a la vacuna según el contrato que hemos firmado. Tenemos aseguradas más de 51 millones de dosis, con un programa de vacunación en todo el país. Seguimos transitando un camino de esperanza, de futuro, y todos los argentinos queremos volver a lo que era antes de esta pandemia. Les pedimos que, además del esfuerzo que hace el personal de salud y los Gobiernos provinciales y nacional, nos acompañen con el comportamiento que todo el mundo conoce para tener controlados los contagios”, enfatizó.

Acerca del Plan Estratégico de Vacunación que se viene llevando adelante en Argentina, el ministro afirmó que, “estamos cumpliendo con la vacunación, no sólo acá sino en todo el país”. “Esta es una política federal, equitativa, que llegará a todos y todas. Hemos empezado exactamente a los 21 días, que es el momento sugerido para que se comience a aplicar la segunda dosis. Los y las trabajadoras de hospital, el director y los intendentes me decían que el personal se siente mucho más seguro en su trabajo, que es lo que queremos nosotros. Esta campaña de vacunación se viene desarrollando en tiempo y forma. Recibimos la vacuna, la distribuimos en todo el país y establecemos un día, en el caso de la segunda dosis es hoy. El programa lo venimos cumpliendo bien”, agregó.