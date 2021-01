El Partido Federal festejó el Día de Reyes en Malvinas Argentinas

Esta es otra actividad de las que vienen realizando desde el frente, presente en el distrito hace ya más de dos años. De esta manera el Partido Federal se establece en Malvinas Argentinas, espacio que a nivel provincial encabeza el matancero Miguel Saredi, con quien semanas atrás Romero compartió un homenaje a Manuel Dorrego llevado a cabo en el Cementerio de La Recoleta, a 192 años de su fusilamiento. De ese reconocimiento también participó el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.

This site is protected by wp-copyrightpro.com