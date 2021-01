San Isidro combate el dengue con equipos de última generación

Como no existen vacunas para esta enfermedad, la principal medida de prevención es evitar la formación de criaderos de mosquitos.

En paralelo, el Municipio lleva adelante la concientización para prevenir la reproducción del mosquito. “El mosquito Aedes se cría en aguas limpias y quietas. Se puede criar en una maceta, una tapita de gaseosa, en un balde o en una pileta, entonces es fundamental que descartemos los elementos que no se usan y no acumular agua. También recomendamos usar repelente en horarios cercanos al amanecer y atardecer que son los momentos que el mosquito tiene más actividad”, recomendó el funcionario.