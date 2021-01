Presupuesto Participativo: Ramil supervisó la remodelación de la estación de Bomberos Voluntarios de Belén

“Por complicaciones técnicas esta obra se nos había demorado, ya que la pandemia no nos permitió llevar a cabo el Presupuesto Participativo. Ya el intendente Ariel Sujarchuk está pensando qué dinámica le vamos a dar este año para volver a eso que es tan importante, y que ya es un derecho adquirido por cada uno de los vecinos y vecinas. Con los protocolos y cuidados, vamos a volver a ese Presupuesto Participativo, que no deja de ser una herramienta como tantas otras de una concepción de gestión que prioriza la democracia real. Esto es la participación de todos y todas en las decisiones para transformar la comunidad en la que vivimos. Quiero además aprovechar para agradecerle a los bomberos, porque son un cuerpo que está siempre al servicio de la comunidad y constantemente al lado de la gente”, afirmó Ramil, quien estuvo acompañado por el segundo jefe del cuartel, comandante mayor Damián González; el titular de Defensa Civil, Chicharra Toledo; y el nuevo coordinador de la Unidad de Gestión Comunitaria 1 de Belén de Escobar, Andrés Mucilli.

