Posse homenajeó a Arturo Illia en Avellaneda

No hay consenso con los intendentes,.

El intendente de San Isidro y candidato a presidir el radicalismo bonaerense por la lista Protagonismo Radical, Gustavo Posse, destacó la figura de Arturo Illia en un homenaje que se realizó en Avellaneda ante más de un centenar de militantes y dirigentes, al cumplirse 38 años del fallecimiento del ex presidente. “Don Arturo es, junto a Raúl Alfonsín, nuestro ejemplo a seguir”, aseguró el jefe comunal.