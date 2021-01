Fuerte terremoto en San Juan se siente en barrios del conurbano

En lo que respecta a la zona del temblor, según detalló el gobernador de San Juan Sergio Uñac, “hay cortes de rutas y cortes de agua, debido a la caída de árboles y se van restableciendo de manera paulatina, tal como la electricidad” en algunos sectores de la provincia. No se registran víctimas.

