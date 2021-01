Juan Andreotti recorrió la obra de la nueva Escuela Municipal de Oficios, en el barrio San Jorge

Cabe destacar que el Municipio de San Fernando trabaja intensamente tanto en la educación formal como en la no formal, como política de apoyo y de igualdad de oportunidades. En esta línea se inscribe la primera Escuela de Oficios ubicada en Sarratea 701, que permite a los alumnos mayores de 18 años una salida laboral enfocada en el sector gastronómico, con una sólida instrucción por parte de profesores experimentados.

Por su parte, Eva Andreotti sostuvo: “Este año hacemos una gran apuesta a la educación, no solo con el Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, donde se van a arreglar 7 escuelas, sino que vamos a tener una nueva Escuela de Oficios. También contamos con otro centro de formación profesional donde se dictan talleres de cocina y complementando con el Centro Universitario Municipal. Creemos que el futuro es la educación y la capacitación de nuestros vecinos”.