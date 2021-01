Vicente López brindó una respuesta ágil y eficaz a los vecinos durante la pandemia

También se hizo el soporte al equipo de salud sobre la asistencia psicológica telefónica, que tuvo como objetivo asistir a aquellas personas que sufren problemas psíquicos – emocionales, derivados del aislamiento social obligatorio. En el comienzo de la pandemia, personal del 147 estuvo a disposición del número de SAME -107- para atención al vecino.

A lo largo del año, se recibieron más de 33 mil consultas por temas relacionados con la Secretaría de Salud, como vacunación antigripal, coronavirus, y atención en los distintos centros de atención primaria del Municipio. Además se brindó soporte a secretarías o áreas que no pudieron mantener la atención presencial.