San Isidro: Los adultos mayores disfrutan de las actividades en la pileta de Puerto Libre

Hay un sistema de burbujas con mesas de 4 a 6 personas según si son convivientes o no. Los baños se utilizan de a una persona y son desinfectados antes de que ingrese otro adulto mayor. Además, deben usar tapabocas, respetar la distancia social y lavarse las manos con frecuencia.

El protocolo funciona de la siguiente manera: La persona debe llamar por teléfono un día antes para pedir el turno. Antes de ingresar al predio se le toma la temperatura y firma una declaración jurada en la que queda asentado que no tiene síntomas ni convive con una persona infectada de coronavirus.

A su lado, Alicia Nerdi agregó emocionada: “La verdad que revivimos. Para nosotros esto es todo y no tengo más que palabras de agradecimiento por brindarnos este espacio que nos hace tan feliz. Acá estamos muy seguros.

“Más allá de las clases, los profesores tienen la misión de cuidar el distanciamiento social, hacer cumplir con el uso de tapaboca y prohibir la aglomeración de más de 4 personas. Confiamos en la responsabilidad de nuestros visitantes y realmente tomaron muy bien y respetan todo el protocolo de seguridad e higiene”, comentó de Pasqua. Y sumó: “Es muy importante que toda la sociedad no se descuide y se siga cuidando para que cada vez más personas puedan disfrutar de actividades como estas”.

Para participar de las propuestas en la pileta, los visitantes deben solicitar un turno previo ya que la capacidad máxima no supera las 40 personas. Además de las medidas ya impuestas en el predio se implementaron vestidores al costado de la pileta para que quienes salgan se puedan dar una ducha caliente y se cambien antes de realizar otra actividad.