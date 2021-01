Beto Ramil supervisó importantes obras de asfalto en las localidades de Garín y Matheu

“Estamos mejorando la accesibilidad en Matheu y en los barrios de todas las localidades, con más asfalto y obras que aumentan la seguridad vial. Si bien el año pasado no se detuvieron las obras, por razones obvias gran parte del presupuesto se destinó a salud, un área donde hemos crecido de manera exponencial. Pero este 2021 lo comenzamos con muchas obras que se multiplicarán a lo largo del año y estamos contentos de seguir con esta transformación que mejora la vida de todos los vecinos”, concluyó Ramil.

