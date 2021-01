Seguramente, la Justicia deberá realizar las investigaciones pertinentes del caso y las acciones necesarias para recuperar ese equipo de comunicación, si es que realmente existe, para que no se filtren los procedimientos policiales.

La denuncia contra Morando comenzó a viralizarse en diversas redes sociales. Su hija expuso en sede policial que su padre habría abusado de ella, siendo menor de edad, en varias oportunidades, y que este tipo de hechos aberrantes continuarían, teniendo ahora como víctima a otra hija del ex policía.

Ex policía devenido a bloguero de Tres de Febrero, denunciado por abusar de sus hijas