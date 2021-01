“Kicillof tiene un problema de vínculo con los intendentes en general”, afirmó Jorge Macri

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, brindó ayer una entrevista radial en la que cuestionó al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, por su rol con los jefes comunales. “Tiende a pensar que las grandes soluciones vienen desde el gobierno provincial y la verdad es que un gobernador necesita trabajar muy en equipo con los intendentes”, sentenció el titular del PRO bonaerense. Además, apuntó contra el desarrollo, en suelo provincial, del plan de vacunación contra el coronavirus.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Macri subrayó que “la Provincia, en principio, planteó que el plan de vacunación lo quiere hacer en las escuelas, y yo tengo mis reservas con ese tema, porque me parece que los municipios tenemos centros de atención primaria con personal calificado, con freezers en muchos casos, con heladeras y con gente que sabe hacerlo”.

“La Provincia está pensado en hacerlo en las escuelas, no tengo muy en claro por qué y se está capacitando personal no profesional con un curso online para dar la vacuna, son cosas medio raras, son esas cosas que a veces se piensan desde el gobierno central provincial y no se terminan de aprovechar los recursos, el conocimiento y la cobertura del territorio que tenemos desde los municipios con la atención primaria, por ejemplo”, disparó el jefe comunal.

En ese sentido, el mandatario de Vicente López afirmó: “Creo que, primero, el gobernador Kicillof tiene un problema de vínculo con los intendentes en general, propios y ajenos, porque él tiende a pensar que las grandes soluciones de la Provincia vienen desde el gobierno provincial y la verdad es que un gobernador necesita trabajar muy en equipo con los intendentes”.

“Yo diría que para que esta provincia tenga por venir soluciones y mejores servicios, el gobernador debería ser una especie de coordinador, facilitador, director de una orquesta de intendentes que suene bien, porque estamos cerca, porque conocemos el territorio y la diversidad, porque tenemos mucho músculo. El principal sistema de salud en Vicente López, en San Isidro, en San Miguel, en Pilar, en Tigre, en San Fernando, es municipal”, añadió Jorge Macri.

“Siete de cada diez camas públicas en la provincia de Buenos Aires son municipales, y me parece que eso todavía el gobernador no lo termina de incorporar, de conocer. Tal vez tiene que ver con que no tiene una historia en la provincia de Buenos Aires, y eso después se agrava un poco, creo, con el sesgo político partidario”, concluyó el titular del PRO bonaerense.