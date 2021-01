Empresarios de servicios inmobiliarios reclaman al intendente Montenegro por una ordenanza “inconstitucional”

No hay consenso con los intendentes,.

Este reclamo se suma a uno realizado por las cámaras que agrupan a quienes hacen publicidad en vía pública y no se descarta que otros actores vinculados a los medios de comunicación eleven uno similar.

“En el hipotético e improbable caso que no se haga lugar a lo solicitado, formulo desde ya, la más amplia y expresa reserva de derechos a los fines de cuestionar judicialmente la ordenanza en cuestión”, concluye la presentación de los representantes de un vasto sector dedicado a la actividad inmobiliaria.

El proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante, aunque aún no ha sido promulgado por Montenegro. En ese contexto la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios -entidad que agrupa a diversas empresas vinculadas a la actividad inmobiliaria- solicita que la norma sea vetada por el intendente a fin de evitar perjuicios no solo al sector inmobiliario, “sino también a los propios particulares que residen en este Municipio y en el resto del país que con fines turísticos lo visitan”.