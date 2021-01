Con el programa “Acercamos la salud a los barrios”, Tigre pone a disposición de la comunidad un servicio de atención primaria

Por otro lado, aquellas mujeres que vayan a realizarse el PAP no deberán estar en período de menstruación ni haber consumado relaciones sexuales en las últimas 48 horas. Además, no podrán estar en tratamiento con óvulos. Tendrán prioridad en la atención las vecinas mayores de 35 años.

This site is protected by wp-copyrightpro.com