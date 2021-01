El intendente de José C. Paz,.

La Policía llegó tarde, ya cuando el encuentro había terminado. Según compartieron en redes sociales, el “show de Los Gedes”, se prolongó durante varias horas en la madrugada paceña. Por supuesto, no hubo ningún tipo de medida preventiva para evitar contagios de Covid.

Sin capacidad ni inventiva para evitar la propagación del coronavirus, las “restricciones” del gobernador Axel Kicillof son el hazmerreir de los jóvenes, quienes, ante el cierre de bares a la una de la mañana, siguen con los festejos de manera particular.

Los encuentros clandestinos van en aumento y ahora, con la participación de reconocidas bandas del ambiente tropical. Anoche, cientos de personas se convocaron en una fiesta con música y alcohol, animada por la banda música “Los Gedes”. Ocurrió en José C. Paz.

Megafiesta clandestina con la banda “Los Gedes” tuvo lugar en José C. Paz

