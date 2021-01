El intendente de José C. Paz,.

Efectivos de la Comisaría 3ra de José C. Paz tomaron intervención tras un llamado al 911. Según informó el periodista Fernando Vázquez, el crimen fue perpetrado por un vendedor de drogas con quien la víctima habría tenido una discusión en una fiesta.

Un joven de 24 años, identificado como Jonathan David Leguizamón fue asesinado en José C. Paz de un disparo en el cuello mientras circulaba con su motocicleta..

Asesinan en José C. Paz a un motoquero por un posible ajuste de cuentas narco

