Derriban añosos árboles en predio de la iglesia de Lourdes

En 2010 , un emprendimiento privado de similares características, en el cuál por fortuna no se llegó a derribar ningún árbol, tenía por objetivo arrasar con centenarios eucaliptos en inmediaciones de la estación del ferrocarril Urquiza. La acción de vecinos fue clave para impedir el desgraciado proyecto.

Fue el concejal Martín Jofré, del espacio Tercera Posición, quien a través de sus redes publicó: “Acabo de hablar con el padre Medardo. Me confirmó que es un tema de la Iglesia. Que van a sacar todos los árboles para hacer un estacionamiento. Le dije que era una barbaridad lo que estaban haciendo, que ellos no tenían derecho a llevar adelante semejante atrocidad y mucho menos con un fin económico”.

La acción fue deliberada y para evitar llamar la atención del vecindario, los curas, responsables del predio, taparon la visual del lugar con medias sombras negras. De todas formas, el brutal derribo de los árboles, llevado a cabo con sogas y tensores, no pasó desapercibido.