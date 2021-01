Ghi visitó las colonias de verano que funcionan con protocolos sanitarios estrictos y testeos al personal

Asimismo, los chicos y chicas se encuentran distribuidos en burbujas de 10 integrantes cada grupo, las cuales no tienen contacto una con otra, evitando compartir elementos. Cabe destacar, que los elementos que son utilizados para cada actividad luego son sanitizados previamente al uso del siguiente grupo.

En ese sentido, el intendente destacó que “dentro de ese principio que buscamos de cuidado, estamos testeando a los profes para tener un seguimiento pormenorizado y una detección rápida de la enfermedad, si esto ocurriese, inmediatamente se activa el protocolo, queda aislado, se lo suple con otro profe y de este modo logramos tener todas las seguridades para que la colonia no sea un foco de circulación viral”.