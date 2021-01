Los vecinos de San Isidro podrán anotarse para recibir la vacuna contra el coronavirus

El plan público, gratuito y optativo de la provincia de Buenos Aires cuenta con un gestor de turnos para que la vacunación sea organizada, ágil y no signifique un riesgo de aglomeración de gente en los puntos de vacunación. El plan tiene como objetivo vacunar a toda la población mayor de 18 años. En esta primera etapa se prioriza a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus.

