Encuentran a una joven muerta de un disparo en el mentón dentro de su casa de Merlo e investigan posible femicidio

“Hay que determinar también una cuestión básica que tiene que ver con la trayectoria del disparo. En este momento de la investigación no podemos descartar ninguna hipótesis, ni la del suicidio ni la del femicidio”, precisó a Télam un vocero encargado de la pesquisa.

Según las fuentes, el concubino de la mujer no estaba en el lugar y comenzó su búsqueda hasta que finalmente se presentó ayer con un abogado particular en la comisaría.