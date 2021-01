Ghi firmó un acuerdo para la creación de un fondo destinado al programa de los “Mil Días Morón”

Al término del anuncio, Ghi detalló que “este programa contempla una cantidad de prestaciones y refuerzo económico para las mamás en el periodo de gestación, y en Morón queremos generar un complemento para cada uno de esos nacimientos”. “A partir de aquí, van a tener un bolso maternal con distintos productos que hacen a la calidad de vida y a la atención, tanto de ese nene o nena recién nacida como de esa mamá que lo tuvo. Eso implica mucha integralidad porque hay que llegar a cada una de las casas para garantizar, no solo este bolso con el kit de productos, sino también que estén cobrando la asignación, que estén haciendo los controles correspondientes en el Centro de Salud del barrio y asegurar todo ese proceso de gestación, que se dé en las condiciones que cada familia, persona gestante y mamá merece”, detalló, y agregó que “para eso, se requiere de un Estado activo, que articule con el Estado provincial y nacional”.

