Andreotti recorrió la obra de renovación de la Escuela Secundaria 1 del barrio Infico

Por último, el edil Javier Rovegno agregó: “Es una demanda histórica, como ex alumno de la institución y como vecino del barrio es una noticia muy importante saber que Juan Andreotti tomó la decisión de sumarlo al plan de infraestructura de renovación de escuelas provinciales. El edificio venía con problemas estructurales profundos y que se esté prestando atención en un momento difícil que estamos atravesando en el medio de una pandemia, es muy importante”.

“Estamos recorriendo el avance de obra de la Secundaria 1 del barrio Infico, una escuela muy importante para un sector de nuestra ciudad que tiene muchísima densidad poblacional. Esta escuela por muchos años no tuvo renovaciones y necesitaba del Programa ´Ayuda a Escuelas Provinciales´, donde el Municipio viene año a año renovando y poniendo a nuevo todas las instituciones educativas del distrito”, expresó Andreotti.