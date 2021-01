“Hacemos inteligencia para detectar las fiestas clandestinas”, dijo la jefa de Gabinete de Zárate

“El municipio no prohíbe el encuentro familiar, pero ese encuentro familiar, tiene que ser con las medidas de seguridad y cada uno de los protocolos sanitarios correspondientes para cuidarnos entre todos y evitar cuestiones mayores, ese es el sentido”, agregó la funcionaria, y aseguró que “estamos activos todos los días, más aún los fines de semana, las fiestas clandestinas no se anuncian por medios tradicionales y hacemos un trabajo de inteligencia para detectarlas”.

“Seguimos informando a nuestras vecinas y vecinos que existe una ordenanza que regula y sanciona la realización de fiestas clandestinas e ilegales, las mismas no se pueden llevar a cabo, como así también, los encuentros masivos. Esta acción ameritó un tratamiento especial debido a la pandemia que estamos atravesando, y ante todo pensando en el resguardo y la salud de la comunidad”, dijo la secretaria jefa de Gabinete, Florencia Diez.

En Zárate rige una ordenanza que aplica severas sanciones a quienes realicen fiestas clandestinas e ilegales, dicen desde la comuna. “Las fiestas clandestinas no se anuncian por medios tradicionales y hacemos un trabajo de inteligencia para detectarlas”, aseguró la funcionaria Florencia Diez.